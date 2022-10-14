Hızır Van 3 ayda 107 bin kişiye ulaştı

Van Valiliği tarafından ihtiyaç sahiplerinin sorunlarına kısa zamanda çözüm bulma amacıyla hayata geçirilen ‘Sosyal Destek Hızır Van Projesi’ 3 ayda yaklaşık 107 bin kişiye ulaştı.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen “Sosyal Destek Hızır Van” projesi aralıksız devam ediyor. 150 kişilik personelden oluşan ekipler, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. 3 ay içerisinde 24 bin 674 haneyi ziyaret eden ekipler, 106 bin 953 kişinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaret sırasında gerekli notları alan ekipler, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ilgili kurumları haberdar ediyor.

“698 bin 335 kişi sosyal yardımlardan yararlanıyor”

Öte yandan Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı içerisinde 698 bin 335 kişinin sosyal yardımlarında yararlandığı belirtilirken bu yardımlarda toplam 779 milyon 807 bin TL’nin harcandığı ifade edildi.