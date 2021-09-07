Hırsızlar bir mahalleyi karanlıkta bıraktı

Van’ın Muradiye ilçesindeki bir trafodan yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalınırken, mahalle de karanlığa kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan bir elektrik trafosundan kimliği belirsiz kişi tarafından yaklaşık 100 metre uzunluğunda kablo çalındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayla ilgili kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri neticesinde olayın şüphelisi olarak F.İ. (34) isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çaldığı malzemeleri Van il merkezindeki hurdacılara sattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.