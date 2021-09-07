banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!

Hırsızlar bir mahalleyi karanlıkta bıraktı

Van’ın Muradiye ilçesindeki bir trafodan yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalınırken, mahalle de karanlığa kaldı.

VAN 07.09.2021, 10:33
Hırsızlar bir mahalleyi karanlıkta bıraktı

Van’ın Muradiye ilçesindeki bir trafodan yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalınırken, mahalle de karanlığa kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan bir elektrik trafosundan kimliği belirsiz kişi tarafından yaklaşık 100 metre uzunluğunda kablo çalındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayla ilgili kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri neticesinde olayın şüphelisi olarak F.İ. (34) isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çaldığı malzemeleri Van il merkezindeki hurdacılara sattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0