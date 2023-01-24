Hilton’dan 12. ekip motivasyon gecesi

Van’da yıllardır hizmet veren Doubletree By Hilton Van Otel, geleneksel hale dönüştürdüğü ‘Ekip Motivasyon Gecesi’nin 12’ncisini gerçekleştirdi.

2011 yılında Van’ın ilk 5 yıldızlı oteli olarak faaliyet göstermeye başlayan ve Van’ın en köklü kuruluşlarından birisi olan Doubletree By Hilton Van Otel, geleneksel hale dönüştürdüğü ‘Ekip Motivasyon Gecesi’nin 12’ncisini gerçekleştirdi. Gecede kısa bir konuşma yapan Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, “Birlik ve beraberliği misyon edindiğimiz bu yolda, 2022 yılını hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber ve başarılı bir şekilde tamamladık. 2023 yılının da hepimiz için yeni ve daha güzel başarılarla dolu olacağına olan inancımız tamdır. Biz koskocaman bir aileyiz ve hep beraber bir önceki başarılarımızın üstüne ekleyerek, bu yolda öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Personel arasında düzenlenen “O Ses Hilton” yarışmasında başarılı olanlara ödül ve sertifikalarının verilmesinin ardından yapılan çekilişinde şanslı olan personellere bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, mutfak robotu gibi çeşitli hediyeler verildi.

Sanatçı Samy Ertan ve Arif Taşdemir’in sahne aldığı gece, pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi.