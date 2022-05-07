Heyelan sonrası başlatılan çalışmalar devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit TOKİ Yolu’nda yaşanan toprak kayması sonrası başlatılan çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit TOKİ yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan toprak kayması sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim şartları nedeniyle toprak kayması yaşanan Edremit TOKİ yolunda, olası heyelan riskine karşı Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, büyük bir titizlikle çalışıyor. Yarıkların oluştuğu alanda zemin kazısı ve palya kesme işlemi yapan ekipler, olası heyelanda yolun zarar görmemesi için tedbir aldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bir süre alanda gezerek inceleme yaptı. Çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan’dan bilgi alan Vali Bilmez, çalışmaların hızlandırılması talimatı da verdi.

Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda ayrıca kayma yaşanan alanda istinat duvarı da inşa edilecek.