Hayırseverlerden Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide

Van’ın Özalp ilçesinde ‘Seyfi Baba’ lakabıyla bilinen hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahiplerine Ramazan’da ücretsiz pide dağıtıyor.

Seyfi Baba lakabıyla bilinen Seyfi Yürümez isimli hayırseverin ilçe genelinde başlatmış olduğu Ramazan pidesi kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İki yıldır kampanyayı diğer hayırseverlerle yürüttüklerini belirten Yürümez, “Sağ olsun hiç yardımlarını eksik etmiyorlar. Biz de burada ihtiyaç sahibelerine günlük sıcak ekmek veriyoruz. Ramazan boyunca kampanyamız devam edecek” dedi.

Fırın sahibi Sinan Özen ise, “Özalplı hayırseverler bir kampanya başlattılar. Biz de ekmek veriyoruz. 5 bine yakın ekmeği bugüne kadar dağıtık. İhtiyaç sahipleri geliyor, aylık kaç ekmek istiyorsa bizden fiş alıyorlar. 100 ekmek alan aileye 10 ekmekte biz veriyoruz. 5 bin ekmek verdik, 6 bin ekmek de elimizde bekliyor” diye konuştu.