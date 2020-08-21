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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
VAN’IN MERKEZ İPEKYOLU İLÇESİNDE HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA KURTARILDI
VAN 21.08.2020, 11:12
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Yalımerez Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin havalandırma boşluğundan kedi sesini duyan ev sahibi durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
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