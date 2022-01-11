Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EV 598 plakalı ambulans, içerisindeki hasta ve hasta yakınlarıyla seyir halindeyken yoldan çıkarak yan yattı. Kazada hasta ve 2 yakını ile 2 sağlık görevlisi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, yaralanan şahıslar başka ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.