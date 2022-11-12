Halı saha oyuncularından "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına destek

Türkiye genelinde aynı anda uygulanan "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına bir destek de Van’da halı saha takımından geldi.

Van’da yıllardır sportif etkinlikte bir araya gelen sporcular, maç saatine denk gelen uygulamaya duyarsız kalmadı. Bulundukları yerde önce çöken, sonra kapanan sporcular deprem felaketinde yapılması gereken asgari tedbirlere hazırız mesaj verdi. Söz konusu etkinlikle ilgili bir açıklama yapan takım kaptanı Ercan Ulutaş, "Bakanlığımız tarafından başta AFAD ve benzeri kurumların birlikte organize ettiği ve tüm ülkemizde aynı anda uygulanan deprem tatbikatına biz de arkadaşlarımız olarak duyarsız kalmak istemedik. Bulunduğumuz yerde belki basit hareketlerle ama deprem anında küçümsenmeyecek bilâkis hayat kurtaran önlemlerle hem kendimize hem de ailemiz ve çevremize son derece önemli olan pratiklerle bu konuya olan hassasiyetimizi göstermek istedik. Bu vesileyle etkinliğe katılan tüm takım arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi başta deprem felaketi olmak üzere tüm afetlerden korusun inşallah" dedi.