Hakkari Valisi Akbıyık’tan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i belediyedeki makamında ziyaret etti. Belediye Şeref Defterini imzalayan Vali Akbıyık, daha sonra makamda bir süre Vali Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Vali Bilmez, Vali Akbıyık’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Akbıyık da Vali Mehmet Emin Bilmez’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.