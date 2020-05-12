Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor

VAN’IN İPEKYOLU BELEDİYESİ, İLÇE SINIRLARINDA BAŞLATTIĞI YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor

VAN’IN İPEKYOLU BELEDİYESİ, İLÇE SINIRLARINDA BAŞLATTIĞI YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

12 Mayıs 2020 Salı 14:06
7 Okunma
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında başlattığı yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen hafta ilçenin ulaşım ağını rahatlatacak çalışmalara Halilağa Mahallesi Eski Kale Caddesi Zambak Süys 1. Çıkmaz Sokak üzerinde 10 metre genişliğinde bin 700 metre uzunluğunda yeni yol açan Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta imar planı kapsamında yol olarak geçen Hafiziye Mahallesi Nanyemez Baba Camii yanındaki trafiğe ve yaya geçişine kapalı olan yolu kullanıma açtı. Nanyemez Baba Camii yanından başlayan ve Türközü Sokağı kesen yol 460 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak şekilde hizmet verecek.

460 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde açılan yeni yol, standartlara uygun bir şekilde stabilize malzemesi serilerek sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte sıcak asfalt ile kaplanarak hizmete sunulacak.

Hafiziye Mahallesi sakinleri, yıllardır imar planında yol olarak geçmesine rağmen bir türlü açılamayan yolların yeni dönemde açılması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalardan dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkürlerini ilettiler.

İpekyolu Belediyesi, ilerleyen günlerde Alipaşa, Buzhane, Şerefiye ve Hatuniye mahallelerinde günün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere uygun olarak vatandaşların refahına yönelik yeni yol açma ve ulaşım ağını genişletme çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da şimdi ‘lale mevsimi’
Van’da şimdi ‘lale mevsimi’
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı
Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
TEGV’de 23 Nisan coşkusu
TEGV’de 23 Nisan coşkusu
Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”
Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”
23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama
23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama
Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor
Başkan Berge: “Ekmek mahallelerde satılacak”
Başkan Berge: “Ekmek mahallelerde satılacak”

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim