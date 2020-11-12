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Hacıbekir Caddesi’nin 2. etabında asfalt serimi başladı
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE ‘PRESTİJ CADDE PROJESİ’ KAPSAMINDA YENİLENEN HACIBEKİR CADDESİ’NİN İKİNCİ ETABINDA ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI.
VAN 12.11.2020, 14:37
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Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi’nin ikinci etabında asfalt serimine başlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi, Prestij Cadde Projeleriyle kente değer katıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca birinci etabı tamamlanan Hacıbekir Caddesi’nin ikinci etabında ise çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta trafiğe kapatılarak asfalt ve kaldırım sökümüne başlayan ekipler, yapılan zemin iyileştirme ve aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Sabah saatlerinden itibaren asfalt serimine başlanan caddenin İki Nisan Kavşağı ile Eski Vali Konağı arasındaki kısmı trafiğe kapatılarak çalışmalar hızlandırıldı.Hummalı bir çalışma yürütülen caddenin 750 metrelik ikinci etabının bugün bitirilmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan yol çizgi çalışmasıyla caddedeki çalışmalar son bulacak.