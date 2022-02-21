Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlardan yürüyüş ve fotoğraf etkinliğine yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında bu hafta Akdamar Adasında yürüyüş ve fotoğraf etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılımla devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşuşturmasından yorulup, strese ve kent yaşamına ara vermek isteyenler için düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği bu hafta Gevaş ilçesinde bulunan tarihi Akdamar Adası’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla şehir merkezinden alınan vatandaşlar ücretsiz olarak Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada bir araya gelen doğaseverler, deniz otobüsleriyle yarım saatlik yolculuğun ardından adaya ulaştı.

Eşsiz manzarası, tarihi yapısı ve doğal güzelliği ile bilinen adayı gezen doğaseverler bol bol fotoğraf çekip güzel havada yürüyüş yaptı.

Etkinliğe katılım sağlayan doğaseverler, Van Büyükşehir Belediyesine böyle bir program düzenlediği için teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin hem kentin tanıtımına hem de iyi vakit geçirmek isteyenler için büyük bir imkân olduğunu ifade etti.