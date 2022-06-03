Gürpınar’da yılsonu sergisi

Van’ın Gürpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yılsonu sergisinde kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Gürpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi düzenledi. Vani Mehmed Efendi Meydanı’nda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda açılış konuşması yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Üçer, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor bir sürecin atlatıldığını ifade ederek, yaşanan zor sürece rağmen halk eğitim merkezinin faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 215 kurs açtıklarını belirten Üçer, “Bu kurslarımızda toplam 3 bin 100 vatandaşımız eğitim görürken, kurumumuz bünyesindeki destekleme ve yetiştirme kurslarında ise 35 öğrencimiz üniversitelere hazırlanmaktadır. Okuma yazma kursunda 89 vatandaşımız okuma yazma öğrenirken, Kur’an kursumuzda ise 370 vatandaşımız Kur’an-ı Kerim öğrenmiştir. Yine gençlik merkezi ile ferdi sporlar merkezinde açılan spor ve müzik kurslarına 730 kişi katılırken, aile destek merkezlerimizden bin 200 kişi faydalanmıştır. Bu duygularla çalışmalarımıza verdiği katkı ve desteklerden ötürü Kaymakamımız Fatih Kayabaşı’na, Gürpınar Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış’a, İlçe Mili Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu’na ve İlçe Müftüsü Abdullah Erkan Koç’a teşekkür ederim’’ dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol, stantları gezerek kursiyerlerden yaptıkları el emeği göz nuru ürünler hakkında bilgi aldı.

Programa Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Mili Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.