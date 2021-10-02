Gürpınar’da tenis kortu ve spor okulu açıldı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından yapılan tenis kortu ile spor okulunun açılışı gerçekleşti.

Açılış öncesi Gürpınar Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen futbol turnuvasına katılan sporculara kahvaltı verildi. Kahvaltıya Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kahvaltının ardından tenis kortu ile spor okulunun açılışını gerçekleştiren Başkan Tanış, ilçede spor adına önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Futbol turnuvasının baştan sona kadar centilmence geçtiğini belirten Tanış, "Final maçı da centilmence geçecek ve turnuvayı bitirmiş bulunacağız. Bunun için bugün gençlerle bir araya geldik. Gürpınar Belediyesi olarak gençlere çok önem vermekteyiz. Gençlerle ilgili olan aktivitelere önem veriyoruz. Gürpınar Belediyesi ciddi emek ve kaynak sarf etmektedir" dedi.

Gürpark’ın Van’ın en büyük millet bahçesi olduğuna değinen Tanış, "Bugün tenis kortunun açılışını gerçekleştirdik. İlçede her türlü aktivite vardı ama tenis kortunda eksiklikler vardı. Onu da arkadaşlarımız bitirdi. Hafta sonu Van’dan Gürpınar’a gelecek tenis severleri bekliyoruz. Bunun yanında gençlerin spor okulunun açılışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda U14 müsabakalarında birinci oldu gençlerimiz. Bunu geliştirmek içinde belediye olarak ciddi çaba harcıyoruz. Bu hizmetlerin Gürpınar gençlerine ve halkına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.