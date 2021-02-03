Gürpınar’da muhtarlar DSİ gündemiyle toplandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde Devlet Su İşlerinin çalışma alanı ve projeleri hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yıl boyunca muhtarlarla yaptığı görüşmeler neticesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla mahalle sorunlarını masaya yatırmaya devam ediyor. Muhtarlarla düzenlenen toplantının ilk görüşmesinde Devlet Su İşlerinin sorumluluk alanında bulunan baraj, sulama göletleri, sel yatakları ve tarımsal sulama kanallarının durumu ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kurumların işbirliği ve koordinasyonu sayesinde sorunları tek tek çökeceklerini kaydetti. Daha önceki programlardan farklı olarak ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenlediklerini söyleyen Başkan Tanış, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Gürpınar’ın köklü sorunlarına çözüm üretmek ilk şiarımız oldu. Bu doğrultuda her hafta 10 muhtarımızın sorun ve taleplerini istişare ettik. Bu görüşmeler neticesinde ilkini DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün katılımıyla sorunları masaya yatırıyoruz. Düzenlediğimiz program ile muhtarlarımız çözüm bekleyen sorunlarını DSİ yetkililerine iletme imkânı buldu. Mahallelerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuşması için önümüzdeki haftalarda ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantılar düzenleyeceğiz. Bu anlamda bilmenizi isterim ki devletimiz ve belediyemiz imkanları doğrultusunda her zaman yanınızda ve hizmetinizdedir” dedi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, DSİ 17 Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve DSİ şube müdürleri de katıldı.