banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Gürpınar’da mahalle yön tabelaları yenileniyor

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERİN TÜRKÇE VE KÜRTÇE İSİMLERİNİN YER ALDIĞI TANITIM TABELALARINI YENİLEMEYE DEVAM EDİYOR.

VAN 17.09.2020, 11:14
2
Gürpınar’da mahalle yön tabelaları yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin Türkçe ve Kürtçe isimlerinin yer aldığı tanıtım tabelalarını yenilemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerin yön tabelalarını yenilemeye yönelik başlatmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesi kırsal mahallelerinin isim tabela çalışmaları da tamamlandı. Tanıtım tabelalarında yörenin Türkçe ve Kürtçe isimlerine ve kilometre bilgisine yer verilirken, tabelalar Karayolları Genel Müdürlüğünün mevzuatına uygun bir şekilde yapılıyor.

Daha önce de Çaldıran ilçesine bağlı kırsal mahallelerin girişlerinde bulunan kırık ve okunamaz durumda olan tabelalar da mevzuata uygun olarak Türkçe ve Kürtçe isimleriyle birlikte yenilenmişti.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren ekipler, Çatak ve Bahçesaray ilçeleri sorumluluk alanlarında bulunan okul ve yaya geçitlerini sürücülerin daha dikkatli olmaları, trafiğin daha güvenli ilerlemesi için sarı ve beyaz renklere boyadı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0