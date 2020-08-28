Gürpınar’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahalle içi yolların kilitli parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Gürpınar Belediyesi, bir yandan yeni yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kilitli parke taşı çalışmalarıyla merkez ile kırsal mahalleleri yeni görünümüne kavuşturuyor. Yıllardır toz ve çamur halinde olan yolları modern hale getiren belediye ekipleri, yılsonuna kadar 320 bin metrekare parke taşı çalışmasıyla ilçede yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Birçok noktada devam eden çalışmaları titizlikle inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu yolda ilçemizin en ücra köşesinde dahi bu hizmetleri sunmak istiyoruz. Şu an 6 mahallemizde parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ayrıca vatandaşımızın taleplerini dinliyor, çözüme kavuşturuyoruz. Memleketimiz hizmetin en iyisine layıktır. Bunu sunmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkez mahalle olmasına rağmen bugüne kadar belediyecilik hizmetlerinden faydalanmadıklarını belirten Otbiçer Mahalle sakinleri de, Başkan Tanış’a teşekkür ederek, “Mahallemiz ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yollarımız toz ve çamurdan geçilmiyordu. Şimdi Allah’a şükürler olsun parke taşı çalışması yapılıyor, yollarımız güzelleşiyor. Allah başkanımızdan razı olsun” diye konuştular.