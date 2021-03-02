Gürpınar’da ‘Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi’ açıldı

Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yavuz Selim Ortaokulunda kurulan ‘Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi’nin açılışını yaptı.

Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi açılışına Kaymakam Kayabaşı, iş adamı Nevzat Özgökçe, Eğitim Fakültesi Dekanı Zihni Merey, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayati Çavuş, Dekan Yardımcısı Dr. Ferhat Kardaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu ve öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Kayabaşı, atölyelerin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacağını ve kendilerini geliştirmeleri için onları cesaretlendirip bilinçlendireceğini vurgulayarak, “Atölyelerde yapılan çalışmalar kültür, sanat, bilim ve hayat becerilerinde çocuklarımıza geniş bir bakış açısı sunmak; onların yeteneklerini keşfetmelerine fırsat vermek açısından önemlidir. Burada yapılacak beceri temelli çalışmalar bütün derslerle doğrudan doğruya ilgili ve bağlantılıdır. Tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin derslerde öğrendiklerinin hayatla bağlantısını görmesine fırsat sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kayabaşı, ‘Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi’nin kurulmasında destek ve katkılarından dolayı iş adamı Nevzat Özgökçe’ye teşekkür etti.