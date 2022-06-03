Gürpınar’da ek otobüs seferi talebi

Van’ın Gürpınar ilçesinde çalışan personellerle öğrenciler, özellikle yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde ek otobüs seferi talebinde bulundular.

Sabah ve akşam saatlerinde Van-Gürpınar arası sefer yapan otobüslerde aşırı yoğunluktan dolayı dert yakınan memur ve öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesinden ek sefer talebinde bulundular. Şikayetlerini sosyal medya aracılığı ile belediyeye ileten vatandaşlar, sorunun bir an evvel çözülmesini istediler. Sabah saat 07.00 seferini gerçekleştiren otobüsün kapasitesinin iki katı yolcu aldığını ifade eden vatandaşlar, buna rağmen duraklarda hala vatandaşların beklediğini söylediler. Sabah ve akşam saatlerinde çalışan personeller ve öğrencilerden dolayı bir yoğunluğun oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, belediyeden bu saatlerde ek sefer bırakmalarını istediler.