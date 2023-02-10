Gürpınar depremzedeler için seferber olmaya devam ediyor

Van’ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde toplanan yardımlar deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların desteği neticesinde toplanan gıda, kişisel bakım, kışlık kıyafet, su ve acil ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi. Malatya’ya 12 kamyon ve 2 tır acil ihtiyaç malzemesi gönderen kaymakamlık ve belediye, kültür merkezinde yardım kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında belediye meclisi ise deprem bölgeleri için aynı gün 500.000 TL ayni ve nakdi yardım kararı aldı. Yine AFAD koordinasyonunda çalışmak üzere Gürpınar Belediyesi tarafından 4 iş makinası ve personel bölgeye görevlendirildi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere aile destek merkezlerinde çalışan kadınlar tarafından Norduz Sofrasında hazırlanan 20 bin kumanya bölgeye gönderildi. Toplanan yardımlarda duygusal anların yaşandığına şahit olan görevliler ise 7’den 70’e her yaştan gelen yardımları özenle paketliyor.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarını deprem bölgelerine toplanacak yardımlar hususunda koordinasyonu sağlayan Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, Gürpınar’da büyük bir yardım seferberliği yürütüldüğünü söylediler. İlçedeki muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlarla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirten Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, Gürpınar’ın depremzedeler için tek yürek olduğunu ve tüm ilçede yardım seferberliği ruhuyla hareket edildiğini söylediler. Deprem nedeniyle büyük bir dayanışma gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam edeceklerini söylediler.