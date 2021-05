Gürpınar Belediyesinden okul kütüphanelerine kitap desteği

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, öğrenciler arası okuma kültürünün yaygınlaşması amacıyla okullara kitap desteğinde bulundu.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Başkan Tanış’ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce özenle hazırlanan kitaplar, Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gürpınar Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphanelerine teslim edildi. Eğitime her alanda destek verdiklerini ve Gürpınar’da her alanda bir yükseliş olduğunu aktaran Başkan Tanış, “Gürpınar Belediyesi olarak her zaman ve her fırsatta okullarımızın ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlerimiz sosyal medya üzerinden okullarının kitap ihtiyaçları olduğunu bizlere aktardılar. Bizlerde buna duyarsız kalmayarak öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda kitaplarımızı hazırladık. Arkadaşlarımız bizzat giderek okul kütüphanelerine kitapları teslim etti. Gelecek güçlü Türkiye, bugünkü çocuklarımızın bilgi ve birikimi ile inşa edilecektir. Bunun farkındayız ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Okul idarecileri ve öğretmenler de, Başkan Tanış’a söz verdiği gibi kitap desteğinde bulunduğu için teşekkür etti.