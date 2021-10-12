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Gürpınar Belediyesinden kış öncesi kırsalda yol atağı

Van’ın Gürpınar Belediyesi, 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

VAN 12.10.2021, 08:45
Gürpınar Belediyesinden kış öncesi kırsalda yol atağı

Van’ın Gürpınar Belediyesi, 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde mevcut yollar onarılırken, ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 62 kilometre stabilize, 111 kilometre ise yol bakım ve onarım çalışması yürüten ekipler, talepler doğrultusunda ana yollar haricindeki arazide de yeni yollar açıyor. Kış mevsimi öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, hafta sonu da çalışarak ilçenin birçok yerindeki sorunları çözmeye devam ediyor.

İlçenin birçok farklı noktasında eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çalışmaların kış ayları öncesi hızlandırıldığını kaydetti. Araç kapasitesinin arttırılmasıyla aynı gün içerisinde iki kat iş yaptıklarını söyleyen Başkan Tanış, “Geçtiğimiz ay araç filomuza yeni iş makineleri ekledik. Ciddi bir kaynak aktararak vatandaşlarımızın hizmetine tahsis ettiğimiz araçlarımızla birlikte kırsal mahallerimizde daha fazla sorunu çözüyoruz. Büyük ve engebeli bir arazi yapısına sahibiz. Buna rağmen var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış ayları gelmeden acil ihtiyaç duyulan bölgelerimizde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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