Gürpınar Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği

Van’ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından 11 araç ve 37 personelle oluşturulan karla mücadele ekibi belirlenen program kapsamında ana arter ve sokakların yanı sıra mahalle ve mezra yollarında da kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ihbarlar doğrultusunda gelen taleplere hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, Arkboyu Mahallesinde mahsur kalan 4 araç ile Yatağan Mahallesinde kara saplanan ambulansı kurtardı. Çalışmaları yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürpınar’ın zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu aktaran Başkan Tanış, “Yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için ekibimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu coğrafyada vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için her an teyakkuzdayız. Özellikle gelen ihbarlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda karla mücadele çalışmalarında vatandaşlarımızdan asılsız ihbarlarda bulunmamalarını istiyoruz. Çünkü asılsız ihbara giderken gerçek hastalara ulaşmada zaman kaybediyoruz. Buda mücadelemizi sekteye uğratıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.