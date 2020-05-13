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Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma

VAN’IN GÜRPINAR BELEDİYESİ HAVALARIN ISINMASIYLA BERABER İLÇE GENELİNDE PARKLARIN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma

VAN’IN GÜRPINAR BELEDİYESİ HAVALARIN ISINMASIYLA BERABER İLÇE GENELİNDE PARKLARIN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:24
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Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma

Van’ın Gürpınar Belediyesi havaların ısınmasıyla beraber ilçe genelinde parkların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

İlçenin her noktasını yeşillendirme çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı zamanda bahar aylarının gelmesiyle kanal ve yabani ot temizliğine başladı.

Korona virüsü salgınına rağmen binlerce çiçekle ilçeyi rengarenk yapan ekipler, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan refüjü de ağaçlandırdı. İlçenin her noktasında önemli düzenlemelerin yapılacağını aktaran Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Havaların ısınması ile birlikte bütün birimlerimiz kendi alanlarında çalışmalarını devam ediyor. Salgınla mücadelemiz devam ederken aynı zamanda ilçemizde de yaza hazırlık çalışması başlattık. Kentimize güzel bir görünüm kazandıran bu çalışmaların hemşehrilerimizin yüreklerine sevgi, yüzlerine tebessüm getirmesini diliyoruz” dedi.

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