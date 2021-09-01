Gürpınar Belediyesinden asfalt çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında 5.5 kilometre uzunluğundaki Bölmeçalı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü, mevcut yollarda yenileme ve yol ağını genişletmek amacıyla Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatlarıyla üst yapı hizmetlerini sürdürüyor. Bölmeçalı Mahallesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Ekiplerimiz bahar aylarından bu yana durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Bölmeçalı Mahallemizin yolunu belediye öz kaynağımızla asfaltlıyoruz. İhtiyaç bulunan birçok mahalle yolumuzun olduğunu biliyoruz. Bu yolları da asfaltla buluşturmak için hem kendi kaynağımız hem de Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı memnun olduklarını anlatan Bölmeçalı Mahalle Muhtarı Abdulaziz Balıkçı, Gürpınar Belediyesinin çalışmalarına tam not verdiklerini kaydederek, Başkan Tanış’a mahalleli adına teşekkür etti.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı da çalışmaları Başkan Tanış’la birlikte inceledi.