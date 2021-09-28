banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Gürpınar Belediyesinden asfalt çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında asfalt ihtiyacı bulunan mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN 28.09.2021, 14:43
Gürpınar Belediyesinden asfalt çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında asfalt ihtiyacı bulunan mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Savacık, Bozyiğit ve Yolaşan mahallesinde kullanılamaz durumda olan yolları kendi imkanıyla asfaltlayan belediye ekipleri, mahalle aralarının dar olmasından dolayı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerin yoğun bir gayretle sokak aralarında çalışma yürüttüklerini belirtti. Sokak aralarının dar ve engebeli olması nedeniyle vatandaşların kışın zorluk yaşadığını söyleyen Başkan Tanış, “Özellikle kış aylarında ilgili sokaklara araçların zorlukla çıktığını biliyoruz. Önlem amaçlı imkanlar dahilinde asfalt çalışması başlattık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra inşallah sorun yaşamayacaklarına inanıyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0