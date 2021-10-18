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Gürpınar Belediyesinden 71 ibadet merkezine destek

Van’ın Gürpınar Belediyesi ilçe genelinde cami, taziye ve imam evlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak ibadete hazır hale getiriyor.

VAN 18.10.2021, 15:06
Gürpınar Belediyesinden 71 ibadet merkezine destek

Van’ın Gürpınar Belediyesi ilçe genelinde cami, taziye ve imam evlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak ibadete hazır hale getiriyor.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Gürpınar Belediyesi, ilçedeki camiler başta olmak üzere Kur’an kursları, taziye ve imam evlerinde düzenlemeler yaparak hizmete sunuyor. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışma yürüten belediye ekipleri, 2,5 yıl içerisinde 71 ibadet merkezine destek verdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, manevi değerlerin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan cami ve taziye evlerine yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi. İbadet merkezlerinin yapım ve onarım çalışmaları ile bahçe düzenlemeleri gibi konularda destek verdiklerini kaydeden Başkan Tanış, “Camiler bizim ibadetlerimizi yaptığımız, bir araya geldiğimiz, hemhal olduğumuz, Allah’a yakınlaştığımız ve kulluk görevimizi yerine getirmek için ibadet ettiğimiz yerlerdir. Bu anlamda da Gürpınar Belediyesi olarak gelen talepler doğrultusunda ibadethanelerimizin eksiklerini gidererek hizmete sunuyoruz. Sadece camilerimiz değil Kur’an kurslarımız, taziye ve imam evlerimizin de ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gürpınar Belediyesi olarak okul ile ibadethanelerimize azami dikkat gösteriyoruz” dedi.

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