Gürpınar Belediyesinde zam sevinci

Van’ın Gürpınar Belediyesi iştirak şirketi GÜRBEL Taahhüt A.Ş. ve HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 88 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre GÜRBEL Taahhüt A.Ş. personelinin maaşları asgari ücrete yapılan artış oranının da üzerinde bir artış yapılırken, ikramiye ve sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, küresel çapta yaşanan enflasyona karşı çalışanları ezdirmediklerini ve işçiler adına önemli bir zam yaptıklarını söyledi. Gürpınar’ı daha güzel bir kent haline getirmek için var gücüyle çalışan Gürpınar Belediyesi personellerinin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Tanış, “İlçemizin daha yaşanılır ve güzel bir yer olması adına farklı alanlarda çalışan tüm personellerimizin haklarını gözetmek ve teslim etmek bizlerin görevidir. Bu anlamda bütçemizin el verdiği şartlarda personellerimiz adına en iyi kararı almaya çalıştık. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte son bir yıl içerisinde yüzde 85 oranında artış gerçekleştirdik. Tüm personellerimiz ve onların ailelerine hayırlı olsun” dedi.

İşçilerden yana gösterdiği fedakârlık ve duyarlılığından dolayı Başkan Tanış’a teşekkür eden HAK-İŞ Van İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise “İşçilerimizin sadece maaşlarında değil ikramiye ve sosyal haklarında da önemli artışlar oldu. İşçilerimizi sevince boğan bu karar nedeniyle Başkan Tanış’a teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.