Gürpınar Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Çavuştepe Mahallesi’nde vatandaşlarla görüşen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, istişare neticesinde mahalle meydanında bulunan 15 metruk yapının yıkılması için gerekli talimatı verdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce mahallede görsel kirlilik oluşturmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar tek tek yıkıldı.

Yıkım öncesi çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden çıkardı.

Zaman içinde harabeye dönen metruk yapının yıkımına tanık olan mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, metruk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “İlçemizi metruk yapılardan temizlendikçe hem vatandaşımız rahat nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Şimdi en son yaptığımız çalışmayla birlikte Çavuştepe Mahallemizin meydanında boş bir alan oluştu. Mülk sahipleri izin verirlerse o alanda güzel bir park yapmak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız olacaktır” dedi.

Çavuştepe Mahalle Muhtarı Abdurrahim Kuşman ise yıllardır mahallede bulunan metruk yapıların görüntü kirliliği oluşturduğunu kaydetti. Kuşman, “Mahallemiz, Çavuştepe Kalesi ve birçok tarihi dokunun yer almasından dolayı turistik nitelik taşıyan bir mahalledir. Bu anlamda da mahallemizde bulunan metruk yapılar, mahallemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri de rahatsız etmekteydi. Çok şükür belediye ekiplerimiz kısa süre içerisinde mahallemizde bulunan 15 metruk yapıyı yıktı. Mahallemiz şimdi çok daha güzel oldu. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.