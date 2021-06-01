Gürpınar Belediyesi Kaymakam Kadir Çakır Çeşmesini yeniliyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kaymakam Kadir Çakır Çeşmesini baştan aşağı yeniliyor.

Yapıldığı günden beri herhangi bir çalışmanın yapılmadığı alanda Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatıyla çevre ve peyzaj düzenlemesi başlatıldı. Kurubaş mevkiinde bulunan çeşmeyi sıklıkla kullanan sürücülerin ibadetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla mescit ve abdest alma alanları da inşa ediliyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmalarla birlikte yolcuların mola verebileceği bir alan ilçeye kazandırılacak.

İlçe genelinde yoğun bir çalışma sürdürdüklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Kurubaş yolu üzerinde yıllardır kaderine terk edilen bir çeşmemiz vardı. Bu çeşmemiz için bir proje geliştirdik. İsmini suların çokluğundan alan Gürpınar ilçemize yakışır, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla dinlenebilecekleri bir alan oluşturduk. Çalışmalarımız içerisinde bir hayırsever iş insanımızın katkısıyla mescit inşa edildi. Buranın korunması ve vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.