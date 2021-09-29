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Gürpınar Belediyesi ‘Hastane Yolu’ projesinin startını verdi

Van’ın Gürpınar Belediyesince hastane ve okullar bölgesini baştan aşağı yenileyecek ‘Hastane Yolu’ projesinin startı verildi.

VAN 29.09.2021, 15:23
Gürpınar Belediyesi ‘Hastane Yolu’ projesinin startını verdi

Van’ın Gürpınar Belediyesince hastane ve okullar bölgesini baştan aşağı yenileyecek ‘Hastane Yolu’ projesinin startı verildi.

İlçe Devlet Hastanesi ve okullar bölgesinin bulunduğu alanı ilçe merkezine bağlayan 2,5 kilometrelik yolun estetik bir görünüme kavuşması için hazırlanan projede ilk start verildi. Proje kapsamında yaya kaldırım yolu, park ve dinlenme alanları, dekoratif aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, caddenin estetik ve modern bir görünüme kavuşması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Proje aşamasında tüm detaylarının titizlikle hazırlandığını kaydeden Başkan Tanış, “Hastane ve okullar bölgesini ilçe merkezimize bağlayan yol son yıllarda vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı. Oluşan bu talebi ve vatandaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere çalışma başlattık. Kış ayları gelmeden projeyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunma gayretindeyiz. Aynı zamanda Milli Egemenlik, Cumhuriyet Caddesi ve ilçe merkezimizdeki 6 sokakta cadde iyileştirme çalışmalarımız olacak. Mevsim koşulları el verirse buralarda da önemli çalışmalara imza atacağız. Vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir altyapı imkânı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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