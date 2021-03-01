Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından bölgede ilk niteliği taşıyan çocuk meclisi kuruldu.

İlçede yaşayan çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi amacıyla kurulan meclise farklı okullardan gelen 30 öğrenci katıldı. İlk oturumu belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıda çok sayıda çocuk, meclis başkanlığı için adaylığını gösterdi.

Çocuk meclisinin kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gerek kendisi gerekse birim müdürlerinin çocuk meclisinin çalışmalarına yardım edeceğini söyledi.

Çocukların demokratik hayatın önemini öğrenmelerinin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Tanış, “Bugün inanıyorum ki bu mecliste yarının belediye başkanları, kaymakamları, valileri oturuyor. Bu meclisi kurup bırakmayalım, bugün bu koltuklarda misafir olarak oturuyorsunuz, yarın bu koltuklarda asil olarak siz oturacaksınız. Gürpınar’ı siz yöneteceksiniz, Türkiye’yi yönetecek olanlar bugünün çocukları arasındalar. Bu anlamda her birinizden aktif katılım ve fikirler sunmanızı istiyorum. Hep birlikte yarının güzel Gürpınar’ını birlikte inşa edelim” dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan öğrenciler, böyle bir fırsatı sundukları için Başkan Tanış’a teşekkür ettiler.