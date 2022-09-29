Gurbetçi vatandaşlardan Vanlı öğrencilere kırtasiye malzemesi

Almanya’da yaşayan gurbetçi vatandaşlar, Van’ın Bahçesaray ilçesinde eğitim gören çocuklara kırtasiye malzemesi desteğinde bulundular.

Almanya Sttutgart UID MKYK Üyesi Burak Şahin, Van’daki öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde toplanan kırtasiye malzemesi ile 300 adet çantayı AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığına gönderen Şahin, bu hediyelerin öğrencilere dağıtılmasını istedi. Yardımları alan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, köy okullarını gezerek çocuklara hediyelerini teslim etti. Hediye teslim töreninde kısa bir açıklamada bulunan Başkan Sabırlı: “Bugün geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımıza hediyelerini teslim ettik. Desteklerinden dolayı UID MKYK Üyesi Burak Şahin ve Şahin Sami’ye teşekkür ederim” dedi.