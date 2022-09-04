Gravi aşiretine mensup gençler Çatak’ta buluştu

Van ve Hakkari’de yaşayan Gravi aşiretine mensup gençler Çatak ilçesinde bir araya geldi.

Van’ın Çatak, Gevaş ve Gürpınar ile Hakkari il merkezi ve ilçelerinde yaşayan Gravi aşireti mensubu gençler, Çatak ilçesinde kahvaltı bir araya geldi. Aşiretin Çatak’taki mensuplarının organize ettiği kahvaltı programının ardından gençler, Gravi aşireti kanaat önderi Vahdettin Eraslan’ı ziyaret edip sohbet etti.

Aşirete mensuplar, gençler arasında kaynaşmayı ve birlik beraberliği güçlendirmek için bir araya geldiklerini, bu tür organizasyonları ise ayda bir farklı ilçelerde sürdürmeyi planladıklarını belirttiler.