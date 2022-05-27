‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı, çocuk eğitimi semineri ile devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapılan programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı. Bu haftaki programda Van İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu Üyesi Elif Bilen, kadınlara hadisler ışığında çocuk eğitimi konulu seminer verdi.

Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.