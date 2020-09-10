GİMER iyilik dağıtmaya devam ediyor
VAN'IN GÜRPINAR BELEDİYESİ, ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞAMINI SÜRDÜREN AİLELERE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
Van’ın Gürpınar Belediyesi, zor şartlar altında yaşamını sürdüren ailelere el uzatmaya devam ediyor.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatıyla Akpınar Mahallesi’nde damı ve kapısı olmadan on çocuğuyla yaşayan Yılmaz ailesi ile Koyunyatağı Mahallesinde evi yandığı için zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Aslan ailesi için ev yapım çalışmalarına başlandı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak aileye teslim edilmesi planlanan evlerin temel çalışmalarına başlandı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediyenin bu tür mağduriyetler karşısında her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti. Zor şartlar altında yaşayan vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını anlatan Başkan Tanış, “Gürpınar İyilik Merkezimizle insanlarımızın yüreğine dokunmaya devam ediyoruz. Daha önce Gürpınar İyilik Merkezimiz (GİMER) ile ihtiyaç sahibi iki ailemize ev yaparak anahtarlarını teslim etmiştik. Bugünde iki ayrı ailemiz için kollarımızı sıvayarak çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izniyle de kısa süre içerisinde anahtarlarını teslim ederek gönüllerde hoş bir seda bırakmaya devam edeceğiz” dedi.
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