Gezici Kütüphaneyle öğrenciler kitaplarla buluşturuluyor

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane otobüsü, kırsal mahallelerdeki öğrencileri kitaplarla buluşturuyor.

Van’da kırsal mahallelerde eğitim gören ve kitaba erişim noktasında zorluk yaşayan öğrenciler, ‘Gezici kütüphane’ sayesinde kitapla buluşuyor. Okullarına gelen gezici kütüphaneyi gezen öğrenciler, istedikleri kitaba ulaşmanın keyfini yaşıyor. Konula ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Van İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Pişkin; gezici kütüphanenin, yerleşik kütüphaneye ulaşma imkanı olmayan kullanıcılara amacı konusunda tasarlanmış, kitapları okuyucularla buluşturan bir halk kütüphanesi birimi olduğunu ifade etti. Amaçlarının yerleşik kütüphanelere gelemeyen veya kitaba ulaşamayan kullanıcılara kitabı ulaştırmak olduğunun altını çizen Pişkin, “Amacımız okuma kültürünü yaymak, vatandaşlarımıza kitap, kütüphane hakkında bilgi vermek, okuma alışkanlığını aşılamaktır” dedi.

Belirlenen program dahilinde 15 günde bir verilen kitapların geri alındığını ve yerine yeni kitapların verildiğini aktaran Pişkin, “Belirlediğimiz program çerçevesinde kitapları Van’ın tüm ilçelerine götürüyoruz. 15 günde bir verdiğimiz kitapları geri alıyor ve yerine yenilerini veriyoruz. İklim şartları el verdiği sürece de bu hizmeti sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gittikleri okullarda gerek öğrenciler tarafından gerekse vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandıklarını belirten Pişkin, “Müthiş bir talep, müthiş bir sevinç var. Çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu talebini görmek bizi de motive ediyor. Bizim bu çalışmaları yapmamıza öncülük etmiş oluyor” diye konuştu.

Kitaplarla buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise daha önce ulaşamadıkları kitaplara gezici kütüphane sayesinde ulaşabildiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.