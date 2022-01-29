Gevaş’ta yangın maddi zarara yol açtı

Van’ın Gevaş ilçesinde bir fabrikada meydana gelen yangın, maddi zarara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan Okyanus isimli fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Gevaş İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, maddi zarara neden oldu.