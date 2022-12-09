Gevaş’ta vatandaşlara fidan dağıtımı

Van’ın Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara 700 adet fidan dağıtıldı.

Gevaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe çarşı meydanına 700 adet fidan getirildi. Ekipler; alıç, badem ve mavi ladin fidanlarını alanda toplanan vatandaşa dağıttı. Cuma namazı çıkışı ekiplerce dağıtımı gerçekleştirilen fidanlardan alan vatandaşlar, görevli mühendisler tarafından fidan dikimi konusunda da bilgilendirildi. Dağıtılan fidanlardan alan vatandaşlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ve yetkililerine teşekkür etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisi, sonbahar ve kış aylarının bölgede yağışlı geçmesinden dolayı fidanların bu mevsimde toprakla buluşturulması gerektiğini söyledi. Görevli mühendis, ilkbahar aylarında fidan dağıtım etkinliklerinin daha kapsayıcı olacağını kaydetti.