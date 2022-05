Gevaş’ta maskesiz mesafesiz bayram sevinci

Van’ın Gevaş ilçesinde Ramazan Bayramı, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından maskesiz ve mesafesiz olarak sevinçle kutlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan bayramlaşma, cami içinde ve avluda seccadelerini sererek saf tutan cemaatin bayram namazı kılması ile başladı. Daha sonra bir araya gelen mahalle sakinleri, ev ev dolaşarak komşularının bayramını kutladı.

Bayramların özellikle birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Yusuf İdiz, “Bütün evleri tek tek gezerek, akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret ediyoruz. Bu şekilde bayramların gelecek nesillere yansımasını istiyoruz” dedi.

Bayramı İslam dininden öğrendiklerini belirten mahalle sakinlerinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferzende İdiz ise “İslam dini bize bayramı, komşuları ve akrabaları ziyaret etmeyi emrediyor. Fakat bu; her kültüre, her memlekete, her şehre göre gelenek ve adetlere göre şekil değiştirebiliyor. Bizim de Van ve özellikle Gevaş yöresinde, sabah bayram namazıyla başlayan kutlamalar, herhangi bir evde kahvaltı yapıldıktan sonra bütün komşuları tek tek dolaşmak suretiyle gezilir. Öğle vakti başka bir evde oturulur. Öğle yemeği yendikten sonra varsa eksik kalan komşular, onlarında bayramlarına gidilir ve bu şekilde üç gün boyunca bayramlar kutlanmış olur” ifadelerini kullandı.

İslam dininin bayramlara vermiş olduğu önemin başka bir yer teşkil ettiğine dikkat çeken İdiz, “İnsanlara, insanlığa hatırlatan değerlerimizden birisidir aslında bayram. İnsanların kendilerini, büyüklerini, komşularını ve geçmişlerini hatırlamaları ki bayramdan bir gün önce veya bayram sabahı herkes mezarlıklara gider. Bu bir vefa borcudur. Bu anlamda bayramlar birlik, beraberlik, komşuluk, kardeşlik ve aile yapısı açısından çok önemli bir yere sahiptir. Sosyal yapıyı sağlamlaştıran adeta bir çimento görevi yapıyor. Bu anlamda önemsenmesi ve devam ettirilmesi lazım. Hava yağışlı ama buna rağmen gençlere örnek olalım diye, bu gelenek ortadan kalkmasın diye ev ev dolaşıyoruz. Çamurlara battık ama hamdolsun güzel bir gelenek. Biz de bu geleneği elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışacağız inşallah” diye konuştu.