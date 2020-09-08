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Gevaş’ta bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı
VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE BATAKLIĞA SAPLANAN 2 İNEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
VAN 08.09.2020, 14:52
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Van’ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş içesine bağlı Selimye Mahallesi’nde meydana geldi. İki ineğin bataklığa batığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sirede olay yerine gitti. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonucu 2 inek, saplandığı bataklıktan kurtarılarak çobana teslim edildi.
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