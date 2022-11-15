Gevaş’ta 2 milyon TL bedelle havai elektrik hattında izole kablo montajı yapıldı

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Van İl Müdürlüğü, Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 milyon TL bedelle 25 kilometrelik havai elektrik hattında izole kablo montajı gerçekleştirdi.

Gevaş ilçesinde gerçekleşen çalışma hakkında açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Gevaş ilçemizin elektrik şebekesini güçlendiren yatırım çalışmalarımız çerçevesinde merkez ve kırsal bölgelerimizde beton direkli şebekeler inşa etmiştik. Özellikle kıyı bölgelerde etkisini gösteren sert rüzgarlardan şebekemizi korumak ve enerji sürekliliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarımız sonucunda ilçemizde kesinti süre ve sıklığını asgari seviyeye indirmiştik. Bu çalışmalardan ayrı olarak yine ilçemizde enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 25 kilometre havai hattımızda alpek kablo montajı gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 milyon TL bedelle yaptığımız bu çalışma sonucunda arıza oluşma ihtimali olan hatlarımızı daha da güçlendirmiş olduk” dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise VEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmalara katılarak ekiplerin mesailerine ortak oldu. İlçenin enerji altyapısının güçlendirilmesinde emeği çekenlere teşekkür eden Sezer, “İlçemizde çetin geçen kış mevsiminde elektrik kesintisi yaşanmaması için VEDAŞ ekipleri tarafından çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Yaklaşık 25 kilometrelik güzergahta enerji kesintisine sebebiyet verebilecek havai hatların yerine alpek kablolu yeni hatlar çekilerek eski hatlar yenilendi. Gevaş Belediye Başkanı olarak halkımız adına VEDAŞ İlçe İşletme Şefi Cihan Alkan başta olmak üzere tüm VEDAŞ çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.