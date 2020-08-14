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Gevaş’ta 2 bin 700 bağ ot yandı
VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE OT YIĞININDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
VAN 14.08.2020, 02:09
Van’ın Gevaş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinelin bilgiye göre yangın, Gevaş içesine bağlı Bağlama
Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. 5 saat süren müdahaIe sonrası yaklaşık 2 bin 700 bağ ot yanarken, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
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