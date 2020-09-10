Gevaş’ta 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu biri kadın 2 şüphelinin üzerinden 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve durum şüphelenilen Ş.A., isimli kadın yolcunun eşyalarına yapılan aramada 1 kilo 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, aynı noktada başka bir şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan arama 505 gram metamfetamin ele gerildi. Her iki olayda 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.