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Genel Sekreter Çelikel kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapımı devam eden kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

VAN 12.10.2021, 13:19
Genel Sekreter Çelikel kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapımı devam eden kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu ilçesi Endüstri Meslek Lisesi binasının yerinde yapımı devam eden Van İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi. Yaklaşık 4 bin 390 metrekarelik alana kurulacak kütüphane içerisinde okuma ve konferans salonları gibi birçok bölmesiyle modern bir yapıya dönüşecek. Engelsiz bölümü ve 150 kişilik son teknolojiye uygun okuma salonunun da bulunduğu kütüphanede, Van ile ilgili en eski kaynaklara ulaşılabilecek.

Çalışmaların devam ettiği binaya gelerek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ilgililerden bilgi aldı.

İnce işçiliğinin sürdürüldüğü Halk Kütüphanesi, çevre düzenlemesinin ardından açılışa hazır hale getirilecek.

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