Genel Sekreter Çelikel ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Çatak’ta incelemelerde bulunarak büyükşehir belediyesinin yatırımlarını inceledi.

Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanları ile birlikte Çatak ilçesini ziyaret etti. Ziyaret Kapsamında ilk olarak Çatak Kaymakamlığını ziyaret eden Genel Sekreter Çelikel, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ile bir araya gelip ilçedeki yatırımlarla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler Çatak ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sugeldi mahallelerine ulaşımı sağlayacak yeni yol ve köprü yapımı inşaat çalışmalarının yapıldığı alana gitti.

Burada yapılan yol ve köprü çalışmalarını inceleyen Çelikel ve beraberindekiler daha sonra Çatak ilçesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesine ait Çatak şantiyelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Genel Sekreter Çelikel, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinledi.