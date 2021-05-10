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Genel Sekreter Çelikel Gürpınar’da

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yatırımları inceledi.

VAN 10.05.2021, 13:42
Genel Sekreter Çelikel Gürpınar’da

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Genel Sekreter Çelikel son olarak Gürpınar ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak Gürpınar Kaymakamlığını ziyaret eden Çelikel, Kaymakam Fatih Kayabaşı ile makamında görüşerek toplantı yaptı. Yapılan toplantıya ayrıca Gürpınar Belediyesi Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Belediye Meclis Üyesi Avukat Mehmet Yıldız katıldı.

Yapılan toplantının ardından Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler Bağrıyanık, Bölmeçalı, Yoldüştü, Örmeli ve Sakalar mahallelerine giderek burada Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Genel Sekreter Çelikel, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.
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