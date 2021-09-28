Genel Sekreter Çelikel, görme engelliler futsal müsabakasını izledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1.Liginin 1. Devre Müsabakalarını takip etti.

Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürdürülen Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Liginin 1. Devre Müsabakaları devam ediyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin spor salonunda oynanan kıyasıya mücadeleler renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün maçı öncesi spor salonuna gelerek takımlara başarı dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesinin takımlara ulaşım, yemek, barınma ve sağlık konularında destek verdiği mücadeleler bugün oynanan maçlarla sona erecek.