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Genel Sekreter Çelikel, Gevaş ilçesindeki cadde çalışmalarını inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

VAN 21.10.2021, 15:37
Genel Sekreter Çelikel, Gevaş ilçesindeki cadde çalışmalarını inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı, Teftiş Kurulu Başkanı Kamuran Sarıkaya ve şube müdürleri ile birlikte Gevaş ilçesini ziyaret etti. Gevaş ilçe Kaymakamı Hamit Genç ve ilçe Belediye Başkanı Murat Sezer’i ziyaret eden Genel Sekreter Çelikel, daha sonra beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk ve Muhsin Görentaş Caddelerini gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmayla sezon sonuna kadar tamamlanması planlanan Atatürk ve Muhsin Görentaş Caddeleri modern bir görünüme kavuşacak.

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