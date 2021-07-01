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Genel Sekreter Çelikel basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte bulunan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

VAN 01.07.2021, 21:17
Genel Sekreter Çelikel basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte bulunan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Dostluk Parkı’nda gerçekleşen buluşmada kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile görüşüp sohbet eden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelikel, basının önemine değinerek tüm çalışan basın mensuplarına kolaylıklar diledi. Geçmiş yıllarda da Van’da hizmet verdiğini hatırlatan Çelikel, “Geçmişte 3 yıl kadar bir süre Muradiye ilçemizde kaymakamlık görevinde bulundum. Van’ı biliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Tekrar ilimize döndüğümüzde büyük bir muhabbetle karşılandık. Bizde bu samimiyet ve hoşgörüye karşı mahcup olmamak için gecemizi gündüzümüze katıp, şehrimize değer katmaya, bu şehri daha yaşanabilir hale getirmeye yönelik çaba ve gayret içerisinde olacağız. Bu hizmetleri yaparken basınımızın da bizimle olması çok önemli. Kendimizi ifade edebilme, hizmetlerimizi anlatabilme açısından basının önemi çok büyük. Şehrimizde güzel şeyler yapacağız, yapmaya da başladık. Kısa, orta ve uzun vadede planlarımız var. Hayırlısıyla bunları yavaş yavaş vücuda getirdiğimizde hep birlikte şehrimize değer kattığını göreceğiz” dedi.

Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’in konuşmasının ardından soru cevap ile devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.
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